“Лига защиты врачей”: Медики в России продолжат увольняться из-за зарплат

Президент «Лиги защиты врачей» и кандидат медицинских наук Семен Гальперин прокомментировал перспективы российского здравоохранения в разговоре с ОСН. По его словам, в ближайшее время у России будут проблемы с дефицитом врачей.

Гальперин уверен, что разговоры о корректировке системы оплаты труда в здравоохранении идут слишком долго. Еще со времен, когда главой Минздрава была Вероника Скворцова, обсуждалась необходимость обеспечить врачей контрактным обязательством, что их зарплата на 70-80% состоит из оклада, а все остальное – стимулирующие выплаты.

Но по сей день доход медперсонала зависит от воли начальства. Устраиваясь на работу, медик часто подписывает контракт с минимальной суммой, а остальное ему обещают в виде стимулирующих выплат. Зарплата обычного врача может в десятки раз отличаться от зарплаты главврача и его заместителей.

При этом медики не уходят в платные клиники, поскольку там тоже падают доходы из-за конкуренции. Фактически люди с медицинским образованием уходят из профессии.

Часть дефицита кадров в бюджетном здравоохранении регионов замещают медики-мигранты из ближайших стран, но их числа недостаточно для донабора персонала.