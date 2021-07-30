Вчера, в 20:13

“Лига защиты врачей”: Медики в России продолжат увольняться из-за зарплат

Правительство слишком долго обсуждает реформу оплаты труда в здравоохранении

Фото: скриншот

Семен Гальперин

Президент «Лиги защиты врачей» и кандидат медицинских наук Семен Гальперин прокомментировал перспективы российского здравоохранения в разговоре с ОСН. По его словам, в ближайшее время у России будут проблемы с дефицитом врачей.

Гальперин уверен, что разговоры о корректировке системы оплаты труда в здравоохранении идут слишком долго. Еще со времен, когда главой Минздрава была Вероника Скворцова, обсуждалась необходимость обеспечить врачей контрактным обязательством, что их зарплата на 70-80% состоит из оклада, а все остальное – стимулирующие выплаты.

Но по сей день доход медперсонала зависит от воли начальства. Устраиваясь на работу, медик часто подписывает контракт с минимальной суммой, а остальное ему обещают в виде стимулирующих выплат. Зарплата обычного врача может в десятки раз отличаться от зарплаты главврача и его заместителей.

При этом медики не уходят в платные клиники, поскольку там тоже падают доходы из-за конкуренции. Фактически люди с медицинским образованием уходят из профессии.

Часть дефицита кадров в бюджетном здравоохранении регионов замещают медики-мигранты из ближайших стран, но их числа недостаточно для донабора персонала.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Происшествия 6 часов назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 14 часов назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 2 недели назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Здоровье 8 часов назад

Мария Арбатова: "Критиковать вакцины глупо"

Здоровье 8 часов назад

Анатолий Вассерман: "Лучше быть живым, чем антипрививочником"

Психология 1 день назад

Одиозная психологиня-блогерша Вероника Степанова озвучила цену своей консультации

Здоровье 1 день назад

Новые штаммы ковида будут называть в честь созвездий, когда закончится алфавит

Здоровье 1 день назад

Фитнес-браслеты помогают эффективно худеть

Здоровье 4 дня назад

Ученые выяснили, что при ожогах помогает световая терапия

Здоровье 5 дней назад

Витамин D не поможет при раздраженном кишечнике

Здоровье 5 дней назад

Ученые в США разрабатывают новый подход к обучению детей-аутистов с помощью кукол

Здоровье 6 дней назад

ВОЗ просит Собянина и его коллег прекратить ревакцинацию, но в США и РФ с этим не согласны

Здоровье 6 дней назад

Исследователи разработали молниеносный режим тренировок

Здоровье 6 дней назад

В Индии создана модель для изучения расстройств мозга

Здоровье 6 дней назад

"Проверьте боярышник, коровий помет, подорожник и березовые бруньки": в сети ищут новые идеи для лекарства от ковида

Здоровье 6 дней назад

Хочешь предотвратить пандемию – создай её: к чему привёл американо-китайский "распил" грантов на эксперименты с вирусами

Здоровье 6 дней назад

Обнаружены новые биомаркеры старческой деменции

Здоровье 1 неделю назад

Ученые утверждают, что отношения с бывшими лучше не восстанавливать

Здоровье 1 неделю назад

Суточная статистика по коронавирусу: 794 смерти, больше 23 тысяч заразившихся

Здоровье 1 неделю назад

Раз прививка, два прививка – будет счастье всем

Здоровье 1 неделю назад

Американские ученые доказали, что кофе не вызывает аритмии

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика