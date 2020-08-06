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Семен Гальперин: "Утечка данных о болезнях пациентов – это проблема"

Здоровье и дом - Здоровье
19:31, 06 августа 2020

Семен Гальперин: "Утечка данных о болезнях пациентов – это проблема"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пациентов в России начали считать по заболеваниям: скоро заработают регистры страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременных женщин, появится единый сервис для безопасного хранения медицинской информации о пациентах, сервис по идентификации медицинских работников... Уже есть некий регистр пациентов с онкологическими недугами.

Чиновники уверяют: это поможет лучше контролировать качество лечения. Так как в зависимости от уровня доступа можно от обезличенных данных по учреждениям и регионам дойти до каждого конкретного пациента, отследить схему лечения и т.д.

«Собеседник» обсудил новость с президентом «Лиги защиты врачей» Семеном Гальпериным.

Семен Гальперин // Фото: личный архив

– Это действительно поможет улучшить качество лечения? Не лучше ли было бы пустить деньги не на создание регистра, а на здравоохранение, тем более что в новом бюджете есть планы урезать средства на медицину...

– В основе идея правильная. Регистры пациентов существуют и во всем мире, и у нас они есть по некоторым назалогиям. Это нормальная практика, она позволяет держать ситуацию под контролем, понимать потребности – где пациенты больше нуждаются в увеличении объемов медицинской помощи, где меньше, и в зависимости от этого перераспределять ресурсы и т.д.

Если бы не одно «но». Всегда возникает вопрос – кто стоит у основ организации данных регистров и кто будет ими владеть?

– Видимо, Минздрав и его региональные управления. А есть разница?

– Конечно. Определять потребности в распределении средств на пациентов различных назалогий – в этом должны прежде всего принимать участие профессиональные медицинские сообщества. Так, как это происходит во всем мире. Потому что именно врачи сталкиваются с этими больными, и они лучше чиновников знают, какие конкретно проблемы существуют у тех или иных пациентов на той или иной территории.

А как это делается у нас? В России этими данными часто владеют всего лишь чиновничьи организации, начиная от региональных управлений здравоохранений и заканчивая Минздравом. Бюрократические структуры часто допускают ошибки в планировании. Собственно, в этом сейчас и заключается основная проблема в здравоохранении.

Кроме того, всегда есть проблема утечек данных. На черном рынке сейчас можно купить базы данных поликлиник, различных медицинских учреждений… Результатом этих утечек становятся звонки гражданам с предложением услуг от коммерческих организаций: купить что-нибудь бесполезное и т.д. Это очень большая проблема.

– Похоронные агенты тоже кормятся с этих баз?

– Нет, они эти данные в основном получают из больниц – это же «горячая информация». У них есть своя агентурная сеть среди медработников, это достаточно организованная структура. Тут главная причина в другом: проблема подкупа, нарушения служебных обязанностей медработниками.

А я говорю о проблеме утечки баз данных о болезнях. В основном, конечно, такие регистры попадают на черный рынок из государственных медучреждений, когда там появляется вдруг полная телефонная база района, который обслуживает та или иная поликлиника...

– Вы предполагаете, что врачей к регистрам по назалогиям могут и не допустить?

– Я убежден: с одной стороны, надо прежде всего усиливать безопасность этих баз, а на это требуются затраты. И с другой – четко определить: кто будет владеть этими базами. Потому что от владельца и организатора регистров будет зависеть и результат работы.

Одно дело, когда чиновники собирают статистику просто для отчетности, и говорят: «Мы все держим в руках». И совсем другое, когда этим занимается медицинское сообщество, которое реально знает проблемы и знает, каким путем их решать.

Это общая беда в нашем здравоохранении – непонятная ситуация взаимоотношений между медицинским сообществом и бюрократическим управленческим аппаратом. До сих пор она не решена, поэтому каждый раз и возникают проблемы.

Но само по себе создание регистров пациентов по назалогиям, повторюсь, –  вещь положительная. При нормальном распоряжении ими они могут принести значительную помощь пациентам. Потому что без создания реальной базы данных рассчитать потребности здравоохранения для расширения объемов медицинской помощи достаточно сложно.

Но давайте посмотрим, как эта хорошая идея будет проведена в жизнь, и что из этого выйдет.

Рубрика: Здоровье

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