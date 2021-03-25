Новые штаммы ковида будут называть в честь созвездий, когда закончится алфавит

Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Кхеркхове высказала предположения относительно того, как в организации будут называть новые штаммы коронавируса, когда все буквы используемого сейчас греческого алфавита иссякнут.

«Греческий алфавит, возможно, скоро закончится, и мы уже ищем новую серию названий. Мы сейчас обсуждаем возможность использовать названия созвездий»

, – цитирует сотрудницу ВОЗ портал «Зима».

С начала мая из греческого алфавита уже было израсходовано 11 букв. Уже сейчас юристы стараются убедиться, что назывные «Весы», «Близнецы» и иже с ними никого не заденут.

Ранее в ВОЗ отказались от системы географических наименований штаммов вируса в зависимости от мест, где они были впервые обнаружены. Это стигматизировало выходцев из этих территорий.

В ВОЗ уже отказались от идеи называть штаммы вируса именами греческих богинь и богов.