Вчера, в 19:33

Новые штаммы ковида будут называть в честь созвездий, когда закончится алфавит

От идеи называть новые мутации в честь греческих богов и богинь отказались

Фото: Global Look Press

Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Кхеркхове высказала предположения относительно того, как в организации будут называть новые штаммы коронавируса, когда все буквы используемого сейчас греческого алфавита иссякнут.

«Греческий алфавит, возможно, скоро закончится, и мы уже ищем новую серию названий. Мы сейчас обсуждаем возможность использовать названия созвездий»

, – цитирует сотрудницу ВОЗ портал «Зима».

С начала мая из греческого алфавита уже было израсходовано 11 букв. Уже сейчас юристы стараются убедиться, что назывные «Весы», «Близнецы» и иже с ними никого не заденут.

Ранее в ВОЗ отказались от системы географических наименований штаммов вируса в зависимости от мест, где они были впервые обнаружены. Это стигматизировало выходцев из этих территорий.

В ВОЗ уже отказались от идеи называть штаммы вируса именами греческих богинь и богов.

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