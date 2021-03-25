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Суточная статистика по коронавирусу: 794 смерти, больше 23 тысяч заразившихся

Россия остается на прежнем уровне заболеваемости и смертности. Примерно такая же динамика в Москве, Питере и МО

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 481 новых случаев коронавируса, 76 человек скончались в результате болезни, а 4 574 — были выписаны. Это следует из официальной статистики Роспотребнадзора, которую публикует оперативный штаб при правительстве.

Всего в России за день заболели ковидом 23 564 человек, 20 485 выздоровели, а 794 стали жертвами новой коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге, где ужесточили противоковидные меры, 1 916 новых случаев, 67 летальных исходов и 1 965 выписанных пациентов, болевших коронавирусом.

В Московской области смертность, по сравнению со вчерашним и позавчерашними рекордами (по 30 умерших), немного выросла до 31 погибшего. Заболеваемость в регионе остается примерно на том же уровне в 1 453 человек за сутки. 1 784 человек выздоровели.

Кроме этих регионов, отметку в 500 заражений в сутки пока перешли лишь Нижегородская (535) и Свердловская области (507). Близки к ним Воронежская (485) и Самарская (453) области, а также Красноярский (490) и Пермский (450) края.

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