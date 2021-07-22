Собянин сообщил о двукратном сокращении больничных коек под коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что столица уже прошла пиковые значения новой волны коронавирусной пандемии.

По его словам, число заболеваний по сравнению с пиком уменьшилось втрое. В связи с этим в столичных стационарах было уменьшено число коек, работающих на ковидных пациентов с 23,5 тысяч до 12 тысяч.

Однако сегодня столичный оперштаб сообщал, что суточная заболеваемость ковидом увеличилась к показателям предыдущего дня на 37%.



