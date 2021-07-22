Собянин сообщил о двукратном сокращении больничных коек под коронавирус
Глава столицы заявил, что Москва прошла пиковые показатели новой волны пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что столица уже прошла пиковые значения новой волны коронавирусной пандемии.
По его словам, число заболеваний по сравнению с пиком уменьшилось втрое. В связи с этим в столичных стационарах было уменьшено число коек, работающих на ковидных пациентов с 23,5 тысяч до 12 тысяч.
Однако сегодня столичный оперштаб сообщал, что суточная заболеваемость ковидом увеличилась к показателям предыдущего дня на 37%.
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