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Смольный рассказал о случаях смерти полностью вакцинированных ковидных больных

Глава комитета здравоохранения Петербурга признался, что были случаи, когда привитые умирали от ковида

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге был зафиксирован ряд случаев, когда завершившие вакцинацию от коронавируса граждане заболевали ковидом и умирали от этого. Об этом «Фонтанке» заявил глава регионального комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Однако он сразу же оговорился, что подобные ситуации возникали пока исключительно в тех случаях, когда у больных были выявлены и другие серьезные проблемы со здоровьем: «Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими».

По словам чиновника, вакцинация снижает риски заболевания, серьезного течения болезни и смерти от коронавируса примерно в 20 раз. Как не раз объясняли официальные лица, вакцинация не является гарантией того, что человек не заболеет коронавирусом, однако, если это все же произойдет, то шансы на серьезное течение болезни кратно снижаются.

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