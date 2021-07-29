Смольный рассказал о случаях смерти полностью вакцинированных ковидных больных
Глава комитета здравоохранения Петербурга признался, что были случаи, когда привитые умирали от ковида
В Санкт-Петербурге был зафиксирован ряд случаев, когда завершившие вакцинацию от коронавируса граждане заболевали ковидом и умирали от этого. Об этом «Фонтанке» заявил глава регионального комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Однако он сразу же оговорился, что подобные ситуации возникали пока исключительно в тех случаях, когда у больных были выявлены и другие серьезные проблемы со здоровьем: «Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими».
По словам чиновника, вакцинация снижает риски заболевания, серьезного течения болезни и смерти от коронавируса примерно в 20 раз. Как не раз объясняли официальные лица, вакцинация не является гарантией того, что человек не заболеет коронавирусом, однако, если это все же произойдет, то шансы на серьезное течение болезни кратно снижаются.
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