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Прибывающим из-за рубежа россиянам добавили 24 часа в срок для загрузки ПЦР-теста

Роспотребнадзор решил излишне не торопить россиян со сдачей результатов теста на коронавирус

Фото: Global Look Press

С 30 июля граждане РФ, которые возвращаются в страну из-за рубежа должны будут предоставить результаты своего ПЦР-теста на COVID-19 в течение четырех дней, а не трех, как это прописано в нормах сейчас.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Новая норма подготовлена главным санитарным ведомством. 

Граждане соседних республик Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан должны предоставить при въезде отрицательный результат своего теста на коронавирус в специальном мобильном приложении. Он должен быть получен не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

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