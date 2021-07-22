Прибывающим из-за рубежа россиянам добавили 24 часа в срок для загрузки ПЦР-теста

С 30 июля граждане РФ, которые возвращаются в страну из-за рубежа должны будут предоставить результаты своего ПЦР-теста на COVID-19 в течение четырех дней, а не трех, как это прописано в нормах сейчас.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Новая норма подготовлена главным санитарным ведомством.

Граждане соседних республик Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан должны предоставить при въезде отрицательный результат своего теста на коронавирус в специальном мобильном приложении. Он должен быть получен не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию.