Список стран, которые пускают привитых от COVID-19 россиян без карантина и ПЦР-теста

Российских туристов, привитых «Спутником V», готовы принять без ПЦР-тестов и карантина 16 стран мира. Об этом пишет РБК.

Как отмечается, несмотря на то, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран, не каждая из них принимает привитых этим препаратом без карантина и дополнительных проверок.

Без ПЦР-тестов и карантина привитые «спутником» россияне свободно могут попасть в Венгрию, Турцию, Кипр, Молдавию, Черногорию, Эстонию, Грузию, Таджикистан, Азербайджан, Венесуэлу, Армению, Румынию, Киргизию, Египет, Монголию, Мадейру.

На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим в эти страны понадобится лишь сертификат о вакцинации.

Большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после завершения вакцинации. В Черногорию можно попасть уже через семь дней после второй прививки.

Для того, чтобы попасть в Турцию потребуется сертификат на английском языке, а например в Молдавию пускают с сертификатом на русском или национальном языке.

Вакцинированные «Спутником V» россияне, имеющие шенгенские визы, смогут также прилететь на португальскую Мадейру. При этом на материковую часть входящей в ЕС страны могут попасть только туристы, привитые вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

В Азербайджане младенцам и вакцинированным взрослым не потребуется проходить ПЦР-тест, но детям от одного года и до 18 лет придется провериться по приезде. В Таджикистане от привитых потребуют сдать ПЦР-тест только в том случае, если после вакцинации прошло менее месяца.

При наличии отрицательного ПЦР-теста можно попасть в Болгарию, Хорватию, Иорданию, Грецию, Бахрейн, Тунис, Марокко, Маврикий.