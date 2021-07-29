Сегодня, в 12:34

Список стран, которые пускают привитых от COVID-19 россиян без карантина и ПЦР-теста

Без ограничений можно попасть в Египет, Турцию, Кипр, Молдавию, Черногорию, Эстонию, Грузию, Таджикистан и т.д

Фото: Global Look Press

Российских туристов, привитых «Спутником V», готовы принять без ПЦР-тестов и карантина 16 стран мира. Об этом пишет РБК

Как отмечается, несмотря на то, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран, не каждая из них принимает привитых этим препаратом без карантина и дополнительных проверок.

Без ПЦР-тестов и карантина привитые «спутником» россияне свободно могут попасть в Венгрию, Турцию, Кипр, Молдавию, Черногорию, Эстонию, Грузию, Таджикистан, Азербайджан, Венесуэлу, Армению, Румынию, Киргизию, Египет, Монголию, Мадейру. 

На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим в эти страны понадобится лишь сертификат о вакцинации. 

Большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после завершения вакцинации. В Черногорию можно попасть уже через семь дней после второй прививки. 

Для того, чтобы попасть в Турцию потребуется сертификат на английском языке, а например в Молдавию пускают с сертификатом на русском или национальном языке.

Вакцинированные «Спутником V» россияне, имеющие шенгенские визы, смогут также прилететь на португальскую Мадейру. При этом на материковую часть входящей в ЕС страны могут попасть только туристы, привитые вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

В Азербайджане младенцам и вакцинированным взрослым не потребуется проходить ПЦР-тест, но детям от одного года и до 18 лет придется провериться по приезде. В Таджикистане от привитых потребуют сдать ПЦР-тест только в том случае, если после вакцинации прошло менее месяца.

При наличии отрицательного ПЦР-теста можно попасть в Болгарию, Хорватию, Иорданию, Грецию, Бахрейн, Тунис, Марокко, Маврикий. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 недели назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 2 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 3 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 6 дней назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Спорт 2 минуты назад

Россиянки завоевали золото в командном турнире по фехтованию, не смотря на травму

Спорт 57 минут назад

Польская спортсменка призналась в своей ориентации во время награждения на Олимпиаде

Спорт 1 час назад

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады, разрушив планы на российский полуфинал

Спорт 2 часа назад

Джокович прошел в полуфинал Олимпиады, отдав Нисикори всего два гейма

Спорт 2 часа назад

Российскому полуфиналу Олимпиады быть? Хачанов обыграл Умбера, теперь очередь Медведева

Культура и ТВ 3 часа назад

Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Культура и ТВ 4 часа назад

"Известие об увольнении коллег меня ошеломило": актеры театра имени Ермоловой пишут письма Олегу Меньшикову

Шоу-бизнес 4 часа назад

Вместо фанатов полиция: В Москве задержали оскорбившего русских стендап-комика

Спорт 7 часов назад

Российские спортсменки впервые за 17 лет выиграли медали в гребле на Олимпиаде

Туризм 17 часов назад

Туристы оказались не готовы делать прививку ради отдыха на Кубани

Шоу-бизнес 17 часов назад

"Зачем отрицать очевидное?" Дочь Успенской ответила на обвинения в пластике

Шоу-бизнес 20 часов назад

“Почему человеку из «Дома-2» нельзя пробоваться в театре?" Канделаки заступилась за Бузову и задела Собчак

Культура и ТВ 20 часов назад

Марица Запашная: Всё это – часть отвратительного спектакля, чтобы выбросить из цирка нашу ветку

Спорт 22 часа назад

Джокович идет на "Золотой шлем", Медведев и Хачанов пробились в 1/4. Как проходит Олимпиада по теннису

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Зачем украшать жизнь чужого мужа?" Ольга Орлова раскрыла семейный статус своего мужчины

Культура и ТВ 1 день назад

Елена Яковлева: людей интересуют татуировки, а не душа моего сына

Шоу-бизнес 1 день назад

Айза Долматова пытается освободить из-под стражи бывшего мужа

Шоу-бизнес 1 день назад

"Док-Ток" закрыли: Собчак попросили с Первого канала

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика