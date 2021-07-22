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Проценко призвал строить первичную медпопомощь вокруг пациента, а не его медкарты

Медик выступил на встрече партии власти, с которой начал сотрудничать

Фото: Global Look Press

Денис Проценко

Главный врач больницы в Коммунарке, ставшей первым ковид-госпиталем в России, заявил, что намерен изменять подход в поликлинической помощи пациентам. Напомним, что ранее медик начал сотрудничать с партией власти. Свои амбициозные намерения он озвучил во время стратегической сессии партии «Единая Россия»:

«Все процессы должны крутиться вокруг пациента, а не амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов. Новые стандарты должны транслироваться из больших городов во все медучреждения России»

, – цитирует Проценко URA.ru.

Коллеги Проценко также озвучили предложения похожие на те, что дают политики перед выборами. Например, депутат Якубовский заявил, что для программы «Земской доктор» медики, идующие работать в деревню, должны иметь право на жилье. Но вместе с тем он отметил, что программа должна распространяться только на тех медиков, которые впервые едут работать на малую землю, а не возвращаются в родной поселок.

О том, что главврач Коммунарки может оказаться в новом составе Госдумы слухи появились еще в конце минувшего года.

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