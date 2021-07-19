В России почти 800 смертей за сутки. В ряде регионов рост заболеваемости

Согласно данным оперативного штаба при правительстве, за прошедшие сутки в России зафиксировано 23 811 новых случаев коронавирусной инфекции — почти столько же, сколько и в предыдущие дни. Также стабильно число выздоровевших — 22 547 — и летальных исходов болезни — 795.

В Москве ковид по-прежнему сохраняется на относительно низком уровне: всего 3 425 против 7 010 выписанных и 107 погибших от ковида. Тот факт, что число выздоровевших в разы превышает количество заболевших, может говорить об отложенном эффекте, так как ещё пару недель назад число новых случаев было почти вдвое больше.

На прежнем уровне, по статистике Роспотребнадзора, находится Санк-Петербург с 1 940 заболевшими и 1 937 выздоровевшими. Умерли от коронавируса в Северной столице за сутки 68 человек, что заметно ниже вчерашних 95.

В Подмосковье новых случаев чуть меньше, чем обычно — 1 965. Выздоровели 2 102 человека, 25 погибли.

Больше 500 новых случаев зафиксировано в Нижегородской области (536), близки к ней Свердловская (492) и Воронежская (468) области, а также Красноярский край (491). В последнем сегодня введена обязательная вакцинация ряда профессиональных групп.

В Ростовской области болезнь наращивает темпы — за сутки выявлено 369 новых случаев. То же в Иркутской и Самарской областях, где зафиксировано 400 и 331 заражений. Рост наблюдается и в Челябинской области с 305 новыми случаями ковида, а также в Пермском крае с 422 зараженными за день. Растут Волгоградская и Омская области с 316 и 366 заболевшими. Стабильный рост в Краснодарском крае (248), а в Крыму болезнь плавно идет на спад — там всего 386 зараженных за сутки.