"Спасибо, что жива": Записки нашего спецкора из ковидного ада

Я прилетела в Москву поменять паспорт и банковские карты, потому что после 45 лет всё автоматически отключается. Второй тест ПЦР оказался положительным, думаю, заразилась в самолёте. А потом начался такой ад, который не пожелаешь никому.

Сейчас лежу под кислородом, документы не поменяла, а банковские карты надо получать с новым паспортом... В голове только один вопрос: для чего мне этот тяжелейший опыт?

Врач в госпитале, узнав, что я из Бразилии, сказал: летают тут разные, заразу переносят, не прививаются... Было очень обидно. Потому что я летела по необходимости и как раз собиралась привиться.

Как все начиналось

С момента заражения и первых симптомов прошел всего день, как мне кажется. Резко ухудшилось зрение, поднялась лёгкая температура, и я до последнего думала, что меня продуло кондиционером в самолёте (я всегда после 11-часового перелета простужаюсь). Когда же получила положительный тест, пришлось вызывать скорую и ехать в поликлинику.

Там мне сделали КТ, выдали таблетки и отправили лечиться домой. И это было ошибкой. Даже если у вас все прекрасно, лечиться лучше в больнице.

Ковид – как мне объяснил доктор – он как гематома: от маленькой точки разрастается в лёгких до огромного объема за пару дней. И вашу первую КТ можете вообще не делать – вскоре картина будет уже совсем иная.

В общем, на 5-й день болезни меня повезли в госпиталь, где фактически спасли. Прокапали гормонами и специальным биопрепаратом.

На момент поступления в госпиталь у меня начался цитокиновый (или как его там) шторм, но этого никто не заметил, поэтому я тупо перенесла его на ногах.

Заметили в другой больнице спустя неделю по анализам. И я очень удивились, что я выжила.

В этот период со мной начали происходить метаморфозы, как у Кафки: я реально превратилась в другого человека. Начались панические атаки, и я стала задыхаться по ночам. Задыхаться примерно как если вы бежали по мокрому полу, а потом упали на спину со всей дури. Ни вздохнуть, ни выдохнуть.

Панические атаки были со мной впервые, и я извиняюсь перед всеми, что раньше считала это блажью и дурью.

Вот эти все ваши «крепись, возьми себя в руки, прекрати жать на тревожную кнопку» не работают. Вам реально кажется, что вы умираете, и ваше тело в полном ауте. Это был самый адовый жизненный опыт в моей жизни. Потом мне сказали, что это побочка ковида, но легче не стало. Я измучила всех медбратьев в ковидарии: они приносили мне снотворное и делали ингаляции в три утра, но я упорно не могла уснуть. Мне капали галоперидол, но он меня не брал!!!

Я не спала 4 ночи, и периодически девочка на ночном дежурстве сидела на моей кровати, держа меня за руку, а меня просто трясло.

Что это было, я не знаю. Но и сейчас вспоминаю с ужасом.

Масла в огонь подливали и тамошние врачи, которые по приколу говорили: «Ну, если доживешь до завтра, Андреева, будет очень хорошо», «Запомни сегодняшний день и скажи спасибо, что жива...»

Я не могла есть, спасалась одним мандарином в день. Не могла общаться ни с кем, потому что не было сил... Я уже попрощалась со всеми родственниками.

Пишу это тут не для того, чтоб вызвать жалость или запугать вас. Просто если такое (тьфу-тьфу) случится, вы должны быть морально подготовлены.