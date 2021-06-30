«Иномарку, квартиру и молодую бабу - сразу вакцинируюсь!» В сети прошлись по инициативе о двух выходных за прививку

Сенатор Татьяна Кусайко заявила, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня.

– Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать, - разъяснила парламентарий.

Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома", - считает Кусайко.

Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.

Но все телодвижения власти вокруг вакцинации уже настолько надоели людям, что не самое плохое в общем-то предложение так же было проиронизировано в соцсетях с ног до головы.

«А еще надо давать печеньку, блокнот и ручку, ленточку трехцветную и подписку на журнал «Инвестиции Москвы». Еще обнимашку, фуражку и бесплатный билет в электрический трамвай», - ирония начинается с первого же комментария.

«Ещё путевку в санаторий, по сто тысяч рублей каждому и ключи от квартиры где деньги лежат», - предлагает следующий комментатор.

«Иномарку, квартиру и молодую бабу - сразу вакцинируюсь!» - пообещал пенсионер.

«Кто привился - путёвку на Чёрное море. Кто не привился - на Белое...» - звучит еще одно ироничное предложение.

«Ага, и талоны на усиленное питание», - добавляет читатель.

«А неуколотым - 2 года? Гиганты мысли…» - озвучил мнение россиянин.

«Многим два дня не хватит, чтобы прийти в себя после столь необходимой и безопасной процедуры. Ну, а некоторые «счастливчики» получат целую вечность!» - иронизирует москвич.

«А если не будут брать?! Отключим газ!» - вспоминает классику кино читатель.

«Никаких выходных и премий прививающимся платить не надо. Все проблемы можно решить элементарно, выдавая привившимся сертификаты с обязательствами государства об обязательном возмещении возможного вреда здоровью в связи с вакцинацией. Как думаете, почему по этому пути не идут?» - задает риторический вопрос россиянин.

«И эти в популизм ударились...» - расстроился мужчина со стажем.

«Пенсионный возраст на два дня приблизят! Если доживете…» - обрадовал россиян читатель.

«А если я работаю сам на себя? Самому себе давать отдых? И чем меня это мотивирует?» - не понимает бизнесмен.