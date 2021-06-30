Вчера, в 23:36

«Иномарку, квартиру и молодую бабу - сразу вакцинируюсь!» В сети прошлись по инициативе о двух выходных за прививку

Россияне уже устали от постоянных "плясок" власти вокруг вакцинации

Фото: mskagency.ru

Сенатор Татьяна Кусайко заявила, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня.

– Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать, - разъяснила парламентарий.

Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома", - считает Кусайко.

Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.

Но все телодвижения власти вокруг вакцинации уже настолько надоели людям, что не самое плохое в общем-то предложение так же было проиронизировано в соцсетях с ног до головы.

«А еще надо давать печеньку, блокнот и ручку, ленточку трехцветную и подписку на журнал «Инвестиции Москвы». Еще обнимашку, фуражку и бесплатный билет в электрический трамвай», - ирония начинается с первого же комментария.

«Ещё путевку в санаторий, по сто тысяч рублей каждому и ключи от квартиры где деньги лежат», - предлагает следующий комментатор.

«Иномарку, квартиру и молодую бабу - сразу вакцинируюсь!» - пообещал пенсионер.

«Кто привился - путёвку на Чёрное море. Кто не привился - на Белое...» - звучит еще одно ироничное предложение.

«Ага, и талоны на усиленное питание», - добавляет читатель.

«А неуколотым - 2 года? Гиганты мысли…» - озвучил мнение россиянин.

«Многим два дня не хватит, чтобы прийти в себя после столь необходимой и безопасной процедуры. Ну, а некоторые «счастливчики» получат целую вечность!» - иронизирует москвич.

«А если не будут брать?! Отключим газ!» - вспоминает классику кино читатель.

«Никаких выходных и премий прививающимся платить не надо. Все проблемы можно решить элементарно, выдавая привившимся сертификаты с обязательствами государства об обязательном возмещении возможного вреда здоровью в связи с вакцинацией. Как думаете, почему по этому пути не идут?» - задает риторический вопрос россиянин.

«И эти в популизм ударились...» - расстроился мужчина со стажем.

«Пенсионный возраст на два дня приблизят! Если доживете…» - обрадовал россиян читатель.

«А если я работаю сам на себя? Самому себе давать отдых? И чем меня это мотивирует?» - не понимает бизнесмен.
Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 3 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 4 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Здоровье 5 часов назад

Вакцинация от коронавируса: по три сертификата в одни руки

Здоровье 7 часов назад

Греф и Собянин хотят снизить стоимость рецептурных лекарств в Москве путем онлайн-торговли

Здоровье 8 часов назад

"Кто там смеялся над чипированием? Вакцинофилы – в очередь!" В сети иронично восприняли новость о создании биочипа по борьбе с ковидом

Здоровье 13 часов назад

В России впервые за пять дней меньше 25 тысяч заболевших. Москва тоже идет вниз

Здоровье 1 день назад

Как получить компенсацию за осложнения после вакцинации

Здоровье 1 день назад

Число смертей от наркотиков в пандемийный год выросло с 4,5 тысяч до 7,3 тысяч

Здоровье 1 день назад

«Всех нашпигуют вакцинами, как рождественского гуся!»: в сети спорят о словах иммунолога Крючкова

Здоровье 1 день назад

COVID-19 за сутки в РФ: более 25 тысяч заболевших и 764 смерти

Рецепты 1 день назад

Говядина с вишней и курица с кабачками

Здоровье 2 дня назад

В Великобритании глава Минздрава заразился ковидом. Ранее он прошел вакцинацию

Здоровье 2 дня назад

В России больше 25 тысяч заболевших. Свердловская область с крестным ходом идет на рекорд

Рецепты 2 дня назад

Рецепт: Очень ленивое мороженое

Здоровье 4 дня назад

В ВОЗ признали, что слишком рано отвергли гипотезу о лабораторном создании Covid-19

Здоровье 4 дня назад

Ученые: Диета с соей поможет при самом тяжелом климаксе

Здоровье 4 дня назад

Ученые из США выяснили, что яд паука способен подавить хроническую боль

Здоровье 4 дня назад

Средства против гипертонии могут защитить мозг в старости

Здоровье 4 дня назад

Театр гигиены: Как чрезмерная дезинфекция обманывает чувство безопасности и грабит бюджет

Здоровье 5 дней назад

В Ульяновской области остановили вакцинацию. Закончились все препараты

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика