COVID-19 за сутки в РФ: более 25 тысяч заболевших и 764 смерти

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции вылечились 18 886 человек. Новых заболевших же – 25 018 человек, передает оперштаб.

Для 764 человек за прошедший день заражение ковидом стало летальным. У 11,3% пациентов болезнь выявлена в бессимптомном состоянии.

Из общего числа заболевших 4 357 пациентов выявлены в столице. В Подмосковье – 2 554. На третьем месте по приросту Петербург – 1 941 человек.

Среди регионов в антилидерах Нижегородская область (533) и Красноярский край (505).

В Москве на ИВЛ находятся 577 человек. Госпитализированы за сутки в столице 1 293 человека, а скончались 106 пациентов.