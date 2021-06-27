В прошлую субботу, в 12:00

COVID-19 за сутки в России: 25 тысяч новых пациентов и 752 смерти

В десятке субъектов с худшей ситуацией – два курортных региона

Фото: Global Look Press

В России за минувшие сутки, по данным столичного оперштаба, коронавирусная инфекция была выявлена у 25 082 человек. Выздоровели при этом 17 750.

Как и прежде, наибольшая часть пациентов приходится на Москву и Подмосковье – 5 694 и 2 487 соответственно.

1978 человек заразились ковидом в Петербурге, следом идет Нижегородская область – 527 заболевших.

На шестом месте антирейтинга находится Краснодарский край (401 пациент), а на восьмом – Крым с 357 новыми больными.

752 человека скончались за минувшие сутки от коронавируса. В Москве за 24 часа госпитализированы 1 610 человек, а на ИВЛ находятся 645.

Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса, составляющий 90% случаев заражения в России, наиболее цепкий для категории граждан от 14 до 29 лет.

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