COVID-19 за сутки в России: 25 тысяч новых пациентов и 752 смерти
В десятке субъектов с худшей ситуацией – два курортных региона
В России за минувшие сутки, по данным столичного оперштаба, коронавирусная инфекция была выявлена у 25 082 человек. Выздоровели при этом 17 750.
Как и прежде, наибольшая часть пациентов приходится на Москву и Подмосковье – 5 694 и 2 487 соответственно.
1978 человек заразились ковидом в Петербурге, следом идет Нижегородская область – 527 заболевших.
На шестом месте антирейтинга находится Краснодарский край (401 пациент), а на восьмом – Крым с 357 новыми больными.
752 человека скончались за минувшие сутки от коронавируса. В Москве за 24 часа госпитализированы 1 610 человек, а на ИВЛ находятся 645.
Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса, составляющий 90% случаев заражения в России, наиболее цепкий для категории граждан от 14 до 29 лет.
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