Новости к утру 10 июля: помолодевшие группы риска ковида и пожары в лесах Челябинска

Индийский штамм коронавируса «Дельта» особенно охотно цепляется за молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире «Говорит Москва».

Это удалось выяснить по семейным очагам, подтвердил врач. Также доктор отметил, что в каждом третьем случае больные сталкиваются с кишечными расстройствами.

В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что в перспективе интервал между двумя прививками «Спутника V» может увеличиться с 21 дня до 180 дней, передает «Фармвестник». Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург еще в апреле отмечал, что интервал может вырасти до трех месяцев.

Корректировка прививочной модели позволит улучшить иммунный ответ организма на искусственный иммунитет от коронавируса.

Тем временем кубанские власти грозятся, что с 1 августа начнут штрафовать туристов, которые окажутся в регионе не привитыми.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей», – ссылается на официальное сообщение правительства Znak.com.

С начала следующего летнего месяца Краснодарский край продолжит принимать только привитых пациентов и тех, у кто готов сделать прививку первой дохой препарата «Спутник V».

Охват огнем лесных территорий в Челябинской области вырос за сутки втрое – до 14 тысяч гектаров. Но для граждан эти природные пожары не представляют опасность, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами региона.

В Гаити временным президентом назначен спикер сената Жозеф Ламбера. В ночь на среду президент Жонвель Моиза был убит 26 колумбийцами, а его жена была ранена.

Власти Гаити попросили США прислать в страну войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры. На фоне убийства президента в стране наблюдается рост уличного бандитизма.