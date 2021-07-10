Новости к утру 10 июля: помолодевшие группы риска ковида и пожары в лесах Челябинска
Интервал между введением двух компонентов “Спутника V” может вырасти с 21 дня до полугода
Индийский штамм коронавируса «Дельта» особенно охотно цепляется за молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире «Говорит Москва».
Это удалось выяснить по семейным очагам, подтвердил врач. Также доктор отметил, что в каждом третьем случае больные сталкиваются с кишечными расстройствами.
В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что в перспективе интервал между двумя прививками «Спутника V» может увеличиться с 21 дня до 180 дней, передает «Фармвестник». Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург еще в апреле отмечал, что интервал может вырасти до трех месяцев.
Корректировка прививочной модели позволит улучшить иммунный ответ организма на искусственный иммунитет от коронавируса.
Тем временем кубанские власти грозятся, что с 1 августа начнут штрафовать туристов, которые окажутся в регионе не привитыми.
«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей», – ссылается на официальное сообщение правительства Znak.com.
С начала следующего летнего месяца Краснодарский край продолжит принимать только привитых пациентов и тех, у кто готов сделать прививку первой дохой препарата «Спутник V».
Охват огнем лесных территорий в Челябинской области вырос за сутки втрое – до 14 тысяч гектаров. Но для граждан эти природные пожары не представляют опасность, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами региона.
В Гаити временным президентом назначен спикер сената Жозеф Ламбера. В ночь на среду президент Жонвель Моиза был убит 26 колумбийцами, а его жена была ранена.
Власти Гаити попросили США прислать в страну войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры. На фоне убийства президента в стране наблюдается рост уличного бандитизма.
Теги: #Вакцина от коронавируса, #Пожары в России, #США
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