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Нейроны при болезни Паркинсона образуют атипичные сети

Ученые провели исследование, которое показало, что нейроны в мозге при болезни Паркинсона образуют аномальные сети.

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Фото: @Pixabay

Нейроны при болезни Паркинсона образуют атипичные сети

Ученые провели исследование, которое показало, что нейроны в мозге при болезни Паркинсона образуют аномальные сети.

Хотя болезнь Паркинсона известна науке не первый век, в распоряжении ученых всё ещё недостаточно информации о механизмах её развития. И вот, новое исследование показало, что производящие дофамин клетки мозга при данном неизлечимом недуге формируют аномальные сети, которые могут эти самые клетки повреждать. Данная особенность открывает возможность ранней диагностики болезни Паркинсона.

Отметим, что непосредственно симптомы этого недуга вроде тремора конечностей начинаются через 20-30 лет после того, как в мозге человека происходят первые патологические изменения. Долгое время мозг использует свои компенсаторные способности, чтобы нехватка дофамина не сказывалось на подвижности человека. Но когда дофаминпроизводящих нейронов почти не остаётся, болезнь проявляет себя, и сделать в этом случае уже ничего нельзя.

Если бы недуг можно было выявить за 10-15 лет до появления симптомов, то у пациентов появилась бы возможность испытывать экспериментальные методы лечения. А такое раннее вмешательство замедлит гибель дофаминпроизводящих нейронов и теоретически остановит развитие болезни, как считают авторы нынешнего исследования.

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