"Девятка" для спокойствия

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Какое значение для человека играет витамин В9 и как проявляется его дефицит

Фото: Global Look Press

Вот уже не первый месяц мы рассказываем нашим читателям о различных витаминах, которые могут играть очень важную роль в поддержании здоровья и нормальной работе нашего организма. На этот раз «героем» нашего материала станет ещё один представитель витаминов группы В – витамин В9, который также принято называть «фолиевой кислотой». Давайте разбираться, какую пользу он приносит человеку, как проявляется его дефицит и в каких продуктах его можно встретить.

Все оттенки пользы

Наше знакомство мы начнём с упоминания о том, что витамин В9 – водорастворимый витамин, который частично вырабатывается внутри человеческого организма. Однако количество получаемого таким образом витамина настолько скромное, что основным способом пополнить запасы фолиевой кислоты остаётся именно еда. 

Для чего же вообще человеку необходима фолиевая кислота? Данный витамин считается необходимым элементом для укрепления иммунитета человека, участвует в синтезе важных аминокислот, играет важную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы, нервной системы человека, а также помогает поддерживать правильную работу желудочно-кишечного тракта.

Нередко большое внимание приёму данного витамина уделяется во время беременности. Считается, что поступление достаточного количества фолиевой кислоты в данный период способствует профилактике многих осложнений, например, играет важную роль в формировании нервной трубки плода. Впрочем, данный витамин в целом считается весьма полезным для женского здоровья и, в частности, может помочь избежать послеродовой депрессии.

Теряем под градусом

Дефицит витамина В9 может привести к целому ряду проблем со здоровьем. К примеру, он может привести к появлению особой разновидности анемии, которая нередко сопровождается чувством слабости и повышенной усталости. Могут появиться сбои и в работе ЖКТ, вдобавок на нехватку столь важного витамина могут весьма недвусмысленно указывать «перебои» в настроении и психологическом состоянии человека (повышается тревожность, появляется раздражительность, могут проявиться проблемы с памятью и так далее).

Причина подобного гиповитаминоза может крыться не только в том, что в рационе человека присутствует мало продуктов, содержащих витамин В9. Важно понимать, что данный элемент весьма чувствителен к термической обработке, а значит, в процессе приготовления часть полезного запаса будет теряться. Также к дефициту фолиевой кислоты могут привести употребление алкоголя, некоторые болезни и приём лекарственных препаратов.

А вот риск столкнуться с передозировкой данного витамина минимален, так как излишки хорошо выводятся из организма.

Где искать

Витамин В9 можно найти в зелени (например, в листьях шпината), бобовых, многих овощах и фруктах, орехах, крупах (к примеру, гречка), яичном желтке, некоторых видах рыбы, а также в печени и других продуктах.

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