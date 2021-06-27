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Когда в России появятся западные вакцины? СМИ выяснили сроки

Сообщается, что зарубежные вакцины от коронавируса могут появиться в России уже через год

Фото: Global Look Press

Одна из главных претензий, которую предъявляют российским властям граждане, не спешащие принимать участие в кампании по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, заключается в отсутствии выбора.

Многие россияне, к примеру, сетуют на то, что власти вынуждают их вакцинироваться, фактически не предлагая выбора, поскольку сегодня в стране доступны лишь вакцины отечественной разработки. Главная проблема здесь заключается еще и в том, что российские вакцины до сих пор не сертифицированы и не зарегистрированы в Европе, а потому допуск в европейские страны по российскому сертификату вакцинации остается под большим вопросом.

Между тем, как пишет «Коммерсант», зарубежные вакцины от коронавируса могут появиться в России уже через год. По данным издания, участники фармацевтического рынка говорят, что процедура регистрации таких препаратов, как правило, занимает от 9 месяцев до года. Собеседники «Коммерсанта» добавляют, что все популярные на сегодняшний день в мире вакцины в указанный срок появятся в России. Речь идет о таких препаратах, как Astrazeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

Другие собеседники издания отметили, что решение о допуске зарубежных вакцин на российский рынок носит политический характер и может напрямую зависеть от перспектив регистрации в Европейском союзе отечественного препарата «Спутник V».

В то же время, опрошенные журналистами эксперты сходятся во мнении о том, что значительной разницы между препаратами российской и зарубежной разработки нет. Принимая во внимание тот факт, что в России «Спутник V» стал основным препаратом кампании по массовой вакцинации населения, доля иностранных вакцин в стране может составить не более 2-3%. Кроме того, все они, в отличие от российских прививок, будут платными.

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