Уже в семи регионах отчитались о небывалом приросте смертности от COVID-19

11 регионов подготовили статистику смертности за июнь, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные ЗАГСов.

Выяснилось, что в семи из 11 субъектов РФ смертность уже превышает показатели прошлого года в период первой волны пандемии коронавируса.

Особенно тяжко пришлось регионам, которых предыдущие ковидные волны задели несильно. Так, например, в Бурятии в июне смертность выросла на 35,7%.

Во Владимирской и Новосибирской областях смертность за июнь выросла на 11,3% и 9,3% соответственно.

От 5,8% до 1,9% выросли показатели смертности в Калужской, Саратовской, Омской и Калининградской областях.