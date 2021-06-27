Не болевшим и не вакцинированным россиянам по возвращении в РФ запретят выходить из дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила новые требования к гражданам России, прибывающим на родину из-за рубежа.

Сообщается, что в тех случаях, когда гражданин не прививался и ранее не болел коронавирусной инфекцией, он должен будет в течение трех дней сдать ПЦР-тест и соблюдать режим изоляции.

В действующих нормативах граждане обязаны сдавать ПЦР-тест дважды, но при этом не обязаны соблюдать режим изоляции, пишет «Интерфакс».

Переболевшие ковидом и прошедшие полный курс вакцинации, могут быть освобождены от тестирования, полагают в Роспотребнадзоре.

Отдельно сообщается, что граждане Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Туркменистана должны будут предоставить при пересечении границы РФ отрицательный ПЦР-тест сроком не ранее, чем за три дня до прибытия в страну.