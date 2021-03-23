Вакцинация обязательна уже в 27 регионах РФ. Интерактивная карта

Однако, в декабре 2020 года Минздрав выделил несколько категорий граждан, которым придется уволиться, если они откажутся от прохождения вакцинации от COVID-19. В первую очередь, это касается работников сферы услуг.

Вакцинация для людей из этой категории становится обязательной, если главный санитарный врач субъекта РФ издает соответствующее постановление. Именно это и произошло сегодня в Омской области.