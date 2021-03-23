Вакцинация обязательна уже в 27 регионах РФ. Интерактивная карта
В особой зоне уже более 31% России. По карте, подготовленной Soesednik.ru, можно проверить, придётся ли вам вакцинироваться независимо от вашего желания
Главный санитарный врач Омской области Александр Крига, издал постановление об обязательной вакцинации для отдельных групп граждан. Это значит, что с 5 июля, прививка от COVID-19 становится обязательной как минимум для медиков, педагогов, соцработников и других представителей сферы услуг.
Омская область стала уже 27-м регионом, в котором власть вела подобные меры.
Первыми на такой шаг в мае этого года пошла Якутия. А самые большие протесты введение обязательной вакцинации вызвало в Москве. Здесь мэрия под руководством Сергея Собянина закрыла кафе и рестораны для всех, кто не сможет предоставить QR-код, подтверждающий получение прививки. Уже две недели по этому поводу в столице проводятся митинги с задержаниями.
Против принудительной вакцинации вступил сам Владимир Путин. Почему она проводится до сих пор?
Президент действительно высказался по этому поводу в ходе Прямой линии.
– Я в свое время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой точки зрения, – заявил Путин 30 июня.
По действующему законодательству уколы от коронавируса, как и от гриппа, оспы и других болезней – дело добровольное.
Однако, в декабре 2020 года Минздрав выделил несколько категорий граждан, которым придется уволиться, если они откажутся от прохождения вакцинации от COVID-19. В первую очередь, это касается работников сферы услуг.
Вакцинация для людей из этой категории становится обязательной, если главный санитарный врач субъекта РФ издает соответствующее постановление. Именно это и произошло сегодня в Омской области.
Теги: #вакцинация, #россия
Рубрика: Общество