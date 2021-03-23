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Вакцинация обязательна уже в 27 регионах РФ. Интерактивная карта

В особой зоне уже более 31% России. По карте, подготовленной Soesednik.ru, можно проверить, придётся ли вам вакцинироваться независимо от вашего желания

Фото: Global Look Press

Главный санитарный врач Омской области Александр Крига, издал постановление об обязательной вакцинации для отдельных групп граждан. Это значит, что с 5 июля, прививка от COVID-19 становится обязательной как минимум для медиков, педагогов, соцработников и других представителей сферы услуг.

Омская область стала уже 27-м регионом, в котором власть вела подобные меры.

Первыми на такой шаг в мае этого года пошла Якутия. А самые большие протесты введение обязательной вакцинации вызвало в Москве. Здесь мэрия под руководством Сергея Собянина закрыла кафе и рестораны для всех, кто не сможет предоставить QR-код, подтверждающий получение прививки. Уже две недели по этому поводу в столице проводятся митинги с задержаниями.

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Против принудительной вакцинации вступил сам Владимир Путин. Почему она проводится до сих пор?

Президент действительно высказался по этому поводу в ходе Прямой линии.

– Я в свое время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой точки зрения, – заявил Путин 30 июня.

По действующему законодательству уколы от коронавируса, как и от гриппа, оспы и других болезней – дело добровольное.

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Однако, в декабре 2020 года Минздрав выделил несколько категорий граждан, которым придется уволиться, если они откажутся от прохождения вакцинации от COVID-19. В первую очередь, это касается работников сферы услуг.

Вакцинация для людей из этой категории становится обязательной, если главный санитарный врач субъекта РФ издает соответствующее постановление. Именно это и произошло сегодня в Омской области.

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