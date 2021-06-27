За минувшие сутки в России выявлено более 24 тысяч пациентов с COVID-19

654 человека умерли за прошедший день от коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперштаб.

В общем по стране 24 353 новых заболевших ковидом. Из них наибольшая часть в Москве – 6 557 человек. Еще 2 651 человек в Москве. На ИВЛ в столице находятся 735 человек. Госпитализированы за сутки 1 385 человек.

1 828 новых пациентов обнаружено в Петербурге.

Антилидерами по числу новых больных среди регионов остаются Нижегородская и Воронежская области – 448 и 362 новых пациента соответственно.