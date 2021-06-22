В регионах стартовала ревакцинация тех, кто привился от COVID-19 полгода назад

Пресс-служба министерства здравоохранения анонсировала старт повторной вакцинации для тех, кто уже был привит от коронавируса или перенес заболевание, пишет «Интерфакс».

Повторная вакцинация показана тем, кто прошел двухфазную прививку более чем полгода назад. Такие же рекомендации для тех, кто успел переболеть ковидом.

Вместе с тем минздрав со ссылкой на ВОЗ рекомендует вакцинированным гражданам соблюдать все рекомендации по социальной дистанции и ношению масок.

Ревакцинация будет проходить в России до тех пор, пока в общей популяции не будет достигнут коллективный иммунитет – 60% от взрослого населения будут носителями антител. Сейчас власти уже снизили ожидаемые показатели до 30-35%.

В плановом порядке от ковида придется прививаться раз в год.