Ковид: Россия близка к рекорду, в Москве и Питере максимум по смертности

За сутки в Москве зарегистрированы рекордные 124 случая смертности из-за коронавируса. Такого высокого показателя не было ещё никогда. В Санкт-Петербурге также новый антирекорд — 110 смертей за день. В целом по России зафиксировано 611 случаев гибели пациентов с ковидом — рекорд был поставлен двумя днями ранее, когда погибли 619 человек.

Заболеваемость в России также остается на уровне близком к максимальному за эту волну инфекции: 21 650 человек. Только 26 июня было зарегистрировано большее число, но лишь на 15 человек. В Москве за сутки заразились 7 246 человек, а в Санкт-Петербурге 1 335 — также антирекорд за эту волну для Северной столицы.

Новый максимум по заболеваемости и в Подмосковье, где выявлено 2 722 новых случая ковида за день. Умерли здесь лишь 20 человек.

Больше всего активных случая болезни по-прежнему в Москве: более 175 тысяч. В Московской области их чуть больше 50 тысяч, а в Питере — почти 9 тысяч. По России сейчас более 369 тысяч больных ковидом.



