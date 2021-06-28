В Питере 86-летний профессор Политеха ждал "скорую" целый день

Профессор санкт-петербургского Политеха Юрий Бахрамов, почётный работник высшего образования, позвонил в «Скорую помощь» в районе полудня 27 июня.

Медики всё не ехали, педагог не раз перезванивал на «03», но ему каждый раз отвечали одно и то же: он в листе ожидания. В районе восьми вечера ученый был 43-им в очереди, к десяти врачей всё ещё не было.

Г-н Бахрамов почувствовал недомогание уже к 11 утра. Он измерил давление (167/105) и выпил таблетку, но к полудню состояние не улучшилось, и пожилой профессор решил обратиться в «скорую». К часу дня у 86-летнего пенсионера появилась мерцательная аритмия, но медиков все не было.

Каждый раз, когда мужчина перезванивал на «03», его переключали на отделение Калининского района, где его убеждали, что при возможности бригада «скорой» посетит его, но как минимум к 21:41 врач так и не приехал, пишет «Фонтанка».

«Не знаю, что является причиной такой “помощи”. Возможно, мне 86 лет, и пенсионеру помощь уже и не нужна», — говорит профессор Бахрамов.

После этого изданию не удалось связаться с ним, а в городском комитете здравоохранения заверили, что обещали разобраться в ситуации. Как отмечает «Фонтанка», из-за ковида уже многие жители Санкт-Петербурга жалуются на то, что «скорая» долго не приезжает после вызова.