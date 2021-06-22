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Ощутимый прирост в регионах: 20 538 новых случаев ковида выявили в России

В 11 нестоличных регионах выявлено более двухсот новых пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Global Look Press

599 человек умерли за минувшие сутки в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный опершта. Число новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки составило 20 538 человек. Выздоровели 12 728 человек.

Из числа новых заболевших 6 723 пациента приходятся на Москву, а 2 608 – на Московскую область. В Петербурге 1 298 новых больных.

Всё ощутимее становится прирост заболевших в регионах. Следом за столицами располагаются Нижегородская область (334 случая за сутки) и Бурятия (305 случаев).

Еще в 11 регионах число заболевших превышает 200 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил настороженность в связи с тем, что в регионе ежедневно госпитализируют порядка тысячи пациентов с ковидом. В ближайшее время коечный фонд региона расширят еще 1 500 мест под заболевших коронавирусом, передает РИАМО.

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