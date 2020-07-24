Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

У директора сети похоронных домов «Журавли» Илья Болтунова мобильник надрывается, по работе ему звонят каждые пять минут. Говорит, так с мая, когда начался подъем заболеваемости.

-- В июне умерших стало в два раза больше и это за счет ковидных больных, - рассказывает он. -- Мы видим, что диагноз «коронавирусная инфекция» все чаще стал попадаться в заключениях врачей, опять появилась «внебольничная пневмония».

По словам Болтунова, ситуация напряженная: на днях в Малоярославском районе Калужской области «скорая» отказалась ехать на вызов по коронавирусному умершему, потому что машин не хватает на живых «ковидников». Сложно сказать, насколько оправданы слухи, но самим ритуальщикам работать, кажется, стало чуть легче.

-- Требования к погребению таких умерших прежние, но родственникам стали чаще отдавать отрытые гробы за взятки, - рассказывает Илья.

Он отвечает по телефону: пришел новый заказ — стеклянный гроб. «Стекляшки» стали спрашивать часто. Болтунов рассказывает, что выбирать такие гробы навязывают сотрудники морга, говорят, мол, купите гроб со стеклом, а мы вам за деньги тело как следует подготовим и положим.

К статистике от депздрава директор похоронных домов относится критически - вещь лукавая, но точно знает, что часть умерших от ковида в нее просто не попадают. Это московские бабушки, которые заболели коронавирусом, отправились на дачу и там умерли, сознательно выбрав не лечиться.

-- Все понятно - в семье все болеют короной, но вскрытие пожилых не делают, считается, что умерли от возраста, - говорит он.