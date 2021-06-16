"Затрагивает сердце, почки, щитовидку": Никас Сафронов рассказал о постковидном синдроме
Художник не исключает, что в ближайшее время уедет из ковидной Москвы в Ульяновскую область
В Москве продолжается третья волна коронавируса. В последние дни в столице заболевают по 6-9 тысяч человек в сутки. Растёт как количество пациентов на ИВЛ, так и смертность. Самый известный художник России Никас Сафронов с тревогой следит за этими страшными цифрами. Никас не исключает, что в самое ближайшее время переедет из охваченной ковидом Москвы.
– Конечно, мне очень больно наблюдать за постоянно растущей статистикой заболевших, – вздыхает народный художник РФ. – Мои друзья-медики говорят, что индийский штамм очень опасен – он гораздо быстрее распространяется, более агрессивен, а его последствия – самые серьёзные.
Поэтому я призываю всех не забывать об осторожности. Я живу в центре Москвы и наблюдаю, что маски носят максимум два процента всех тех, кого я вижу на улицах – люди ведут себя так, как будто никакой болезни нет, как будто они не могут заболеть сами и заразить других. Хотя, учитывая ситуацию, мы все должны всерьёз относиться к мерам безопасности.
Ковид – смертельно опасен. Из-за него я потерял Трушкина, Ланового, Грачевского. И ещё многих моих друзей, о которых вы не знаете – причём некоторые из них ушли из-за банальной неосторожности, думая: авось, пронесёт. И я не хочу, чтобы это продолжалось.
Нельзя играть в русскую рулетку с коронавирусом – это очень коварная болезнь, которая не прощает беспечности. Я предлагаю всем бороться с этой заразой и не бояться прививки от Covid-19. Мировой опыт показал, что только массовое вакцинирование может выработать коллективный иммунитет в стране и задавить пандемию коронавируса.
Среди знакомых Никаса Сафронова есть и те, кто считает, что ковид – не страшнее гриппа, поэтому они готовы переболеть этим вирусом ради выработки в организме антител.
– При этом никто из них не задумывается о постковидном синдроме – уже официально признанным во всем мире заболевании, которым страдают многие, перенёсшие Covid-19 – даже если переболели им легко или бессимптомно, – сетует Никас.
– По словам моих знакомых врачей, а среди них есть и такие большие профессионалы в этом вопросе как главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, коронавирус не щадит никого – ни детей, ни молодых людей, затрагивая жизненно важные органы: сердце, почки, щитовидку, сосуды, головной мозг. Недостаточно просто переболеть ковидом, нужно ещё выйти из этой болезни здоровым человеком – а вот это удаётся далеко не всем.
Сам художник не исключает, что на время третьей волны уедет к себе на малую родину в Ульяновск, где у него за городом есть собственное имение.
– Мои сыновья уговаривают меня на время уехать в наше ульяновское поместье, – говорит Сафронов. – Я купил 37 гектаров земли в том месте, где в последние годы жили мои мать и отец. Потратил несколько лет на благоустройство этого места. К сожалению, дом, в котором жил отец, когда-то сгорел. На этом месте я поставил большой двухэтажный дом, баню на 8-10 человек, благоустроил озеро, а рядом с ним – просторный гостевой дом.
Там есть также пасека, где производят мёд, который я потом весь год раздаю друзьям, большой сад, липовая и берёзовая роща, свой родник – это маленький для меня и моих близких рай. А самое главное там – роскошная природа, которой можно восхищаться бесконечно. Возьму с собой своих братьев, краски, кисти – эти невероятно красивые места можно писать бесконечно.
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