"Затрагивает сердце, почки, щитовидку": Никас Сафронов рассказал о постковидном синдроме

Среди знакомых Никаса Сафронова есть и те, кто считает, что ковид – не страшнее гриппа, поэтому они готовы переболеть этим вирусом ради выработки в организме антител.

– При этом никто из них не задумывается о постковидном синдроме – уже официально признанным во всем мире заболевании, которым страдают многие, перенёсшие Covid-19 – даже если переболели им легко или бессимптомно, – сетует Никас.

– По словам моих знакомых врачей, а среди них есть и такие большие профессионалы в этом вопросе как главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, коронавирус не щадит никого – ни детей, ни молодых людей, затрагивая жизненно важные органы: сердце, почки, щитовидку, сосуды, головной мозг. Недостаточно просто переболеть ковидом, нужно ещё выйти из этой болезни здоровым человеком – а вот это удаётся далеко не всем.

Сам художник не исключает, что на время третьей волны уедет к себе на малую родину в Ульяновск, где у него за городом есть собственное имение.

– Мои сыновья уговаривают меня на время уехать в наше ульяновское поместье, – говорит Сафронов. – Я купил 37 гектаров земли в том месте, где в последние годы жили мои мать и отец. Потратил несколько лет на благоустройство этого места. К сожалению, дом, в котором жил отец, когда-то сгорел. На этом месте я поставил большой двухэтажный дом, баню на 8-10 человек, благоустроил озеро, а рядом с ним – просторный гостевой дом.

Там есть также пасека, где производят мёд, который я потом весь год раздаю друзьям, большой сад, липовая и берёзовая роща, свой родник – это маленький для меня и моих близких рай. А самое главное там – роскошная природа, которой можно восхищаться бесконечно. Возьму с собой своих братьев, краски, кисти – эти невероятно красивые места можно писать бесконечно.