"Сил нет, еле стою": сына Никаса Сафронова отравили в украинском ресторане
200-килограммовый Лука пал жертвой ковидных ограничений и лишился четырёх порций какао
Очередное ЧП случилось с сыном Никаса Сафронова, известным музыкантом Лукой Затравкиным. 200-килограммовый пианист после ночной репетиции на рояле сильно проголодался. И решил поужинать в ресторане. О том, к чему это привело, Лука рассказал Sobesednik.ru
– Поскольку в Москве объявлен карантин, все кафе и рестораны закрыты после одиннадцати часов вечера, – говорит Лука. – А новый эксперимент мэрии о специальных ресторанах для вакцинированных посетителей пока не начал работать. Поэтому я, как обычно проголодавшись, решил воспользоваться сервисом доставки еды.
Предпочтение Лука отдал украинскому ресторану, где заказал себе много разных вкусностей: яйцо пашот на тосте с лососем, яичницу с помидорами и луком, винегрет, щучью икру на тостах из разного вида хлеба и четыре порции горячего какао.
– Доставка опоздала, – продолжает Лука. – Я обратился в службу поддержки и там мне дали утешительный промокод – скидку на 10 процентов. После чего привезли еду.
В одном из пакетов находилось четыре миски с какао. Его почему-то налили в контейнеры из-под салатов. В результате часть какао пролилось в сам пакет. Несмотря на то, что жаловаться я не люблю, во второй раз был вынужден написать в службу поддержки. Предложил им в следующий раз какао наливать прямо в пакет, минуя контейнеры.
Не в восторге Лука остался и от качества доставленной еды. Проще говоря, ему не понравилась ни яичница, ни щучья икра, ни пашот с лососем.
– Судя по всему, именно лосось решил мне отомстить и, добравшись в мою пищевую цепь, отравил меня, – вздыхает музыкант. – Появилась сильнейшая отрыжка тухлыми яйцами. В этот момент я понял, что отравился. Не стал писать в службу поддержки ещё раз, так как понял, что весь мой заказ был большой ошибкой.
Силы стали меня покидать. В этот момент я пришёл к мысли, что, возможно, коронавирусом я не заражусь, а вот от отравления погибнуть вполне могу. Через полчаса появились все сопутствующие симптомы отравления. Из ванной комнаты я не выходил до 12 часов дня.
Лука связался со знакомыми врачами, которые посоветовали ему абсорбирующий гель и обильное питье. Сейчас состояние сына Сафронова уже приходит в норму.
– Сил нет, еле стою, – говорит Лука. – А ещё вот уже 20 часов и 40 минут голодаю – такого в моей жизни никогда не случалось.