"Сил нет, еле стою": сына Никаса Сафронова отравили в украинском ресторане

Очередное ЧП случилось с сыном Никаса Сафронова, известным музыкантом Лукой Затравкиным. 200-килограммовый пианист после ночной репетиции на рояле сильно проголодался. И решил поужинать в ресторане. О том, к чему это привело, Лука рассказал Sobesednik.ru

– Поскольку в Москве объявлен карантин, все кафе и рестораны закрыты после одиннадцати часов вечера, – говорит Лука. – А новый эксперимент мэрии о специальных ресторанах для вакцинированных посетителей пока не начал работать. Поэтому я, как обычно проголодавшись, решил воспользоваться сервисом доставки еды.

Предпочтение Лука отдал украинскому ресторану, где заказал себе много разных вкусностей: яйцо пашот на тосте с лососем, яичницу с помидорами и луком, винегрет, щучью икру на тостах из разного вида хлеба и четыре порции горячего какао.

– Доставка опоздала, – продолжает Лука. – Я обратился в службу поддержки и там мне дали утешительный промокод – скидку на 10 процентов. После чего привезли еду.

В одном из пакетов находилось четыре миски с какао. Его почему-то налили в контейнеры из-под салатов. В результате часть какао пролилось в сам пакет. Несмотря на то, что жаловаться я не люблю, во второй раз был вынужден написать в службу поддержки. Предложил им в следующий раз какао наливать прямо в пакет, минуя контейнеры.