Вчера, в 19:17

В Одинцово парк Минобороны отдали под ковид, а в Краснодаре ввели обязательную вакцинацию

Региональная "скорая помощь" работает в авральном режиме из-за роста числа госпитализаций

Фото: Global Look Press

В Одинцовском городском округе Подмосковья парк Министерства обороны «Патриот» отдали под размещение ковид-госпиталя, сообщает «Интерфакс».

Сейчас на территории разворачивается 420 коек, а с 27 июня по 10 июля появится еще тысяча мест, передает глава муниципалитета Андрей Иванов.

Ранее это место уже использовалось в первую волну пандемии.

В Краснодарском крае тем временем губернатор Вениамин Кондратьев ввел обязательную вакцинацию для населения. «В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – уточнил политик в своем телеграм-канале.

С 16 июня в регионе наблюдается активный прирост пациентов коронавирусом. С понедельника службы скорой медицинской помощи работают в авральном режиме.

За минувшие сутки в России зафиксировано 17 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них 7 584 случая – в Москве и 1 811 – в Подмосковье. 

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировано 113 случаев.

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