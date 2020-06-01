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Песков: Вакцинация и ревакцинация "неизбежны", а ситуация с ковидом "тяжелая"

Песков назвал ситуацию с распространением ковида "тяжелой", а вакцинацию с ревакцинацией населения "неизбежными"

Фото: Global Look Press // Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация в России остается «тяжелой». Тесты на антитела при этом бесплатными делать власти не собираются, а вакцинировать людей и даже делать это повторно — «неизбежно».

«Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие, — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС. — Ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация». Он поясняет, что это в первую очередь связано с желанием людей снизить риск заражения близких, а также с обязанностью сделать это по отношению к окружающим.

Кроме того, он заверил, что никаких обсуждений касающихся возможности сделать бесплатными анализы на наличие антител сейчас не ведется, хотя это и «недешевое удовольствие». «Вот такая реальность», — подытожил Песков.

Согласно свежим данным оперштаба по коронавирусу, в России за последние сутки выявлено 17 378 новых случаев, 8 361 человек выздоровели, а 440 скончались от ковида. В Москве 7 584 случая заражения и 79 смертей. В Санкт-Петербурге 1 046 заразившихся и 80 умерших, а в Подмосковье наблюдается резкий рост распространения болезни: 1 811 новых случаев. При этом скончались всего 13 человек. 

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