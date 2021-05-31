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Сократить рабочий день из-за жары требуют в правительстве. На неделе обещают до +36

Вильфанд обещает до +36 градусов на этой неделе. Роспотребнадзор просит сделать укороченными рабочие дни в такую жару

Фото: Global Look Press

Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации по работе в условиях повышенной температуры воздуха. Трудиться на улице при +32,5°C лучше всего только людям от 25 до 40 лет, причем не более двух часов в сутки, если нет специального костюма (с ним — от четырех до пяти часов). В офисе рабочий день также нужно сокращать до половины, если в помещении нет кондиционера. 

По данным Гидрометцентра, воздух в европейской части России на этой неделе прогреется до 36°C: «В понедельник — 31–33 градуса, во вторник — 31–35 градусов, в среду — 34–36 градусов», — рассказал научный руководитель Центра Роман Вильфанд РИА Новости. К концу недели температура будет держаться у отметок 29-34°C.

Если в помещении температура переваливает за 28,5°C, то рабочее время необходимо сокращать на час, если за 29°C — то уже на два часа, а когда температура достигает 30,5°C, рабочий день нужно урезать вдвое — сразу на четыре часа. Важно также не допускать переохлаждения за счет резких перепадов: если в офисе есть кондиционер, он должен опускать температуру до 24-25°C.

При работе на улице в жару от 32,5°C следует соблюдать строгие правила, ограничивая рабочие промежутки до 15-20 минут с последующим десятиминутным отдыхом в охлажденном помещении. Более того, за весь день работник при такой погоде не должен трудиться более пяти часов, если у него есть спецкостюм против термоизлучений. Если его нет, то максимальное время работы на жаре составляет всего два часа в сутки. В целом же, если температура превышает 32,5°C, в правительстве рекомендуют переносить рабочие смены на улице на другое время — утро или вечер.

Кроме того, важным элементом работы при таких температурах является восстановление организма, для которого нужно возмещать потери жидкости (0,5 литра в час) и микроэлементов. Пить рекомендуют воду, чай и другие напитки, охлажденные до 10-15°C, также следует употреблять подсоленную воду, соки, витаминизированные напитки, молочную сыворотки или обезжиренное молоко, можно пить минеральные щелочные воды. По возможности в рацион следует добавить фрукты и овощи.

Теги: #Погода, #Москва

Рубрика: Здоровье

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