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Смог в Москве, как летом 2010-го: Гидрометцентр рассказал о возможной угрозе

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, риск увеличится, если жара не спадет в шестой пятидневке июня

Фото: Global Look Press

Угроза торфяных пожаров в Москве может вырасти, если жара не спадет в шестой пятидневке июня. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если не произойдет понижение температуры в шестой пятидневке, тогда будем обсуждать эту проблему. Пока еще рано. Конечно, опасность такая существует, она у нас в поле зрения. Но пока неочевидно, что жара продолжится так долго», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в мае и в первой половине июня выпало очень много осадков. «Они, правда, были не очень равномерными, но пока опасности интенсивных торфяных пожаров нет», — добавил он.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что «мощная жара» продержится в столице с 19 по 23-24 июня, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. К среде столбики термометров поднимутся до +34 градусов, при этом ночью не удастся отдохнуть от жары, потому что температура будет достигать +24 градуса, что считается нормальной дневной погодой, но не ночной.

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