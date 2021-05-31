Вчера, в 21:40

Ресторанам формата covid-free полностью запрещено обслуживать невакцинированных клиентов

Всего в эксперименте со свободными от короны залами участвуют более ста заведений столицы

Фото: Global Look Press

Более ста заведений общепита в столице уже работают в экспериментальном формате covid-free, сообщает «Интерфакс».

Согласно этому эксперименту, эти общественные зоны свободны от соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений. На входе они принимают от граждан специальный QR-код, подтверждающий, что те прошли вакцинацию от коронавируса.

Такие кафе и рестораны могут в ночное время, обслуживать и принимать гостей без перчаток, масок, а также не соблюдать социальную дистанцию.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что не все предприниматели до конца понимают суть эксперимента.

«Они хотят днем принимать всех, а ночью только по QR-кодам, но нет, так невозможно. Если предприятие объявило себя COVID-free зоной, то оно должно такой зоной являться все 24 часа в сутки»

, – пояснил Немерюк.

Напомним, что под Москвой в одинцовском парке «Патриот» открывается еще один ковидный центр. За сутки в столице и регионе выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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