"Очень непродолжительная защита": Минздрав и академик РАН рассказали о ревакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство уже подготовило свои рекомендации о ревакцинации от коронавируса. По его словам, прививки нужно делать каждые полгода. Академик РАН советует менять при этом препараты, потому что колоть дважды одну вакцину «бесполезно». Он, впрочем, уверен, что конкретные сроки ревакцинации должны устанавливать врачи в конкретных случаях.

«Пока [мы] видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать [ревакцинироваться, — ред.] через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее», — пояснил министр Мурашко в эфире федерального телевидения.

Он также отмечает, что для ревакцинации можно использовать препарат «Спутник Лайт», который уже с 25 июня должен поступить в гражданский оборот.

По мнению завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика Российской академии наук Виталия Зверева, судить о том, когда именно нужно ревакцинироваться, пока рано, однако точно не стоит дважды прививаться одним и тем же препаратом, потому что это не будет иметь должного эффекта, учитывая способы формирования иммунитета к болезни, рассказывает он «Интерфаксу». Если в первый раз вакцинация происходила «Спутником V», то во второй раз стоит вколоть себе «ЭпиВакКорону», и наоборот.

«Вакцина дает очень непродолжительную защиту от коронавируса, поэтому сегодня стали говорить о необходимости ревакцинации», — объясняет эксперт. При этом он считает, что сформированный иммунитет в среднем держится порядка нескольких месяцев, но в ряде случаев этот срок может значительно отличаться в большую сторону. О конкретных сроках ревакцинации по его мнению, говорить пока рано: «Определить сроки ревакцинации должны только врачи. (...) Надо понимать, что прошло всего лишь меньше года, и данных на эту тему недостаточно».

Ранее о необходимости ревакцинации заговорили в московской мэрии. При этом несколько губернаторов, включая Сергея Собянина, а также его заместитель Анастасия Ракова и глава Russia Today Маргарита Симоньян сообщали о том, что ревакцинировались. При этом четкой инструкции о ревакцинации пока не представлено, в столице только обещали начать работу над этим вопросом.