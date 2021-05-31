Вчера, в 23:48

Любовь Соболь пожаловалась, что у нее не выросла чешуя после прививки от коронавируса

Юристка обвинила Путина, Мясникова и Малышеву в проваленной прививочной кампании

Фото: Instagram

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь сообщила в личном Instagram, что привилась вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Чешуя не выросла, 5G рука не ловит. Уверена, что недоверие к «Спутнику» произрастает от недоверия к властям, чиновникам и лично Путину»

, – написала политик.

Она отметила, что президент РФ так и не сообщил, какой именно препарат он выбрал для собственной вакцинации. Следом припомнила слова главные «телевизионных медиков» Малышевой и Мясникова, которые сравнивали ковид с гриппом и называли его «чудом чудесным».

«В прививочном центре пустовато было сегодня, конечно. Я разделяю балабольство Путина и медицину. Через 3 недели пойду делать второй компонент», – завершила свое обращение Соболь.

В ряде регионов главы субъектов начинают объявлять обязательные требования по вакцинопрофилактике к гражданам. Сегодня в том числе с подобным требованием столкнулись жители Краснодарского края, а в Новгородской области с 1 октября граждан не будут допускать на работу без прививки, медотвода или справки о наличии антител.

*Фонд борьбы с коррупцией признан властями РФ экстремистской организацией и организацией, выполняющей функции иностранного агента.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 3 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 3 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Здоровье 9 часов назад

Ресторанам формата covid-free полностью запрещено обслуживать невакцинированных клиентов

Здоровье 10 часов назад

Следующая волна коронавируса не должна накрыть детей

Здоровье 11 часов назад

В Одинцово парк Минобороны отдали под ковид, а в Краснодаре ввели обязательную вакцинацию

Здоровье 11 часов назад

Физические нагрузки укрепляют артерии маленьких детей

Здоровье 15 часов назад

"Очень непродолжительная защита": Минздрав и академик РАН рассказали о ревакцинации

Здоровье 23 часа назад

Сократить рабочий день из-за жары требуют в правительстве. На неделе обещают до +36

Здоровье 1 день назад

Рыбий жир поможет одолеть депрессию

Здоровье 1 день назад

Без прививки можно отстранить: Минтруд разъяснил, когда работника можно оставить без зарплаты

Рецепты 1 день назад

Судак с барбарисом и курочка с молодой морковью: летние рецепты от Александра Бельковича

Здоровье 2 дня назад

Москва побила антирекорд по числу заболевших в сутки с начала пандемии

Рецепты 2 дня назад

Миссия выполнима: рецепт пирога с абрикосами для Тома Круза

Здоровье 3 дня назад

"Я обещал, поэтому рассказываю": Дмитрий Гудков рассказал об опыте приёма вакцины "Спутник V"

Здоровье 3 дня назад

Ученые: у матерей с рассеянным склерозом рождаются здоровые дети

Здоровье 4 дня назад

Собянин пугает жестким локдауном: москвичи "съедают" по 200-300 коек в день

Здоровье 4 дня назад

Спортзал только для вакцинированных: Башкирия ввела свои ограничения из-за пандемии

Здоровье 4 дня назад

Коронавирус может пробудить в организме туберкулез

Здоровье 5 дней назад

В России расцветает липовая вакцинация. Прививка только на бумаге

Здоровье 5 дней назад

Петербургские власти заблокировали журналистов за вопросы о коронавирусе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика