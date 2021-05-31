Любовь Соболь пожаловалась, что у нее не выросла чешуя после прививки от коронавируса

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь сообщила в личном Instagram, что привилась вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Чешуя не выросла, 5G рука не ловит. Уверена, что недоверие к «Спутнику» произрастает от недоверия к властям, чиновникам и лично Путину»

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Она отметила, что президент РФ так и не сообщил, какой именно препарат он выбрал для собственной вакцинации. Следом припомнила слова главные «телевизионных медиков» Малышевой и Мясникова, которые сравнивали ковид с гриппом и называли его «чудом чудесным».

«В прививочном центре пустовато было сегодня, конечно. Я разделяю балабольство Путина и медицину. Через 3 недели пойду делать второй компонент», – завершила свое обращение Соболь.

В ряде регионов главы субъектов начинают объявлять обязательные требования по вакцинопрофилактике к гражданам. Сегодня в том числе с подобным требованием столкнулись жители Краснодарского края, а в Новгородской области с 1 октября граждан не будут допускать на работу без прививки, медотвода или справки о наличии антител.

*Фонд борьбы с коррупцией признан властями РФ экстремистской организацией и организацией, выполняющей функции иностранного агента.