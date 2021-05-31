Проценко предупредил, что из-за мутации ковид чаще перестает поддаваться лечению

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал об изменениях в эпидемиологической картине пандемии COVID-19.

По словам доктора, сейчас в их медучреждении свободно 20% коечного фонда. При этом часть поступающих пациентов перестают отвечать на выработанные за период пандемии методы терапии.

«Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», – цитирует ТАСС доктора.

За минувшие сутки в Москве выявлен максимум заболевших в текущей волне пандемии – 5 245 пациентов. Всего по России зафиксировано 11 699 случаев заражения.

Ранее Sobesednik.ru писал, что коечный фонд для ковидных больных в Москве увеличат с 10 тысяч до 14 тысяч мест.