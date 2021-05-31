Сахмеев Владимир
11 часов назад

Проценко предупредил, что из-за мутации ковид чаще перестает поддаваться лечению

Из-за мутации в Коммунарке все чаще пациенты не могут дать положительный ответ на выработанные методы лечения COVID-19

На фото Денис Проценко в футболке с надписью ANTICOVID-19
Фото: Global Look Press

Денис Проценко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал об изменениях в эпидемиологической картине пандемии COVID-19.

По словам доктора, сейчас в их медучреждении свободно 20% коечного фонда. При этом часть поступающих пациентов перестают отвечать на выработанные за период пандемии методы терапии.

«Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», – цитирует ТАСС доктора.

За минувшие сутки в Москве выявлен максимум заболевших в текущей волне пандемии – 5 245 пациентов. Всего по России зафиксировано 11 699 случаев заражения.

Ранее Sobesednik.ru писал, что коечный фонд для ковидных больных в Москве увеличат с 10 тысяч до 14 тысяч мест.

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