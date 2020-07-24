В России выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с февраля этого года

В России зафиксировали 11 699 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 24 февраля 2021 года — тогда число заболевших составило 11 749 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Москва остается лидером по количеству выявленных случаев заражения, за последние сутки в городе зафиксировано 5245 заразившихся — это максимум с января этого года. За все время пандемии в столице было выявлено 1,2 млн инфицированных.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 859 случаев, В Московской области — 801, в Нижегородской — 172, В Ростовской — 156, в Воронежской — 149.

Наименьшие темпы роста заболевания зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%), в Республике Адыгея, Чеченской Республике (по 0,06%), в Магаданской области и Камчатском крае (по 0,07%).

Количество смертей из-за коронавируса возросло за сутки на 383, до 125 278 человек.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 5 167 949 заболевших.