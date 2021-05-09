Косметолог объяснил, почему Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости

Жанна Агузарова, появившаяся на Московском Международном кинофестивале, повергла поклонников в шок и недоумение. Многим Жанна показалась не похожей на себя: отекшее лицо, блестящая кожа, огромные губы и яркие брови – настоящая инопланетянка! «Что с тобой?» – вопрошали в соцсетях поклонники.

И в самом деле, почему Жанна так выглядит, какие манипуляции проводились с ее лицом? Об этом Sobesednik.ru спросил пластического хирурга Амжада Аль-Юсефа.

– По этим фото (с кинофестиваля – Прим. Sobesednik.ru) можно увидеть, что была выполнена операция – круговая подтяжка лица: овал лица четкий, также была выполнена эндоскопическая подтяжка лба, – комментирует пластический хирург. – Лицо совершенно разглаженное. Губы были увеличены гиалуроновой кислотой, лоб обработан ботоксом, носогубные складки разглажены тоже гиалуроновой кислотой, скулы скорее всего увеличены филлерами.

Я бы не спешил заявлять, что работа была плохо сделана.

Анатомические особенности ее лица подразумевают, что любая коррекция будет сильно видна. Возможно, ей недавно сделали весь комплекс мер и лицо еще не «село», не обрело окончательный вид после реабилитации, которая зачастую составляет от 3 до 6 месяцев.

Либо действительно был момент гиперкоррекции, когда сделали больше, чем нужно, тех же филеров и натяжения.

По словам Амжада Аль-Юсефа, после операции нужно время – год-полтора, чтобы оценить результат. Может быть, Агузарова просто поспешила с выходом на публику.

Отечные пастозные лица стали уже нездоровым трендом в отечественном шоу-бизнесе. Поклонники отмечают одутловатое лицо любительницы пластики Любови Успенской, и диспропорции большого лица и миниатюрного тела Ольги Бузовой.

– Это объясняется тем, что врачи, чтобы придать лицу моложавый вид, используют очень много гиалуроновой кислоты, – объясняет Амжад Аль-Юсеф.