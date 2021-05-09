"Стас из дома выгонит!": Губы жены Костюшкина опухли после похода к косметологу

Жена Стаса Костюшкина Юлия регулярно экспериментирует над своей внешностью. Она – частый гость косметологов. На сей раз Юля решила сделать татуаж губ. Сразу после процедуры ее губы увеличились в несколько раз. Без сожаления смотреть невозможно!

– Красота – действительно страшная сила! – заявила Юля. – Губы – пельмени! Вот такой отек!

Костюшкина, смеясь, назвала себя «женщиной-уткой». И заявила: если бы предпочла филеры, ее губы остались бы такими навсегда.

Фото: Instagram

Поклонники столь сильные перемены во внешности не оценили. Многие стали писать Костюшкиной, чтобы она перестала проводить эксперименты над внешностью. Мол, в противном случае, Стас из дома выгонит.

– Пожалуйста, если вы не в курсе, я умею смеяться над собой! – заявила девушка.

– Дамы, не переживайте, ничего колоть я не буду. У меня с головой все в порядке, хоть я и блондинка.

И второе: пишут про реакцию мужа, что он, наверное, и домой меня не пустит. Вы знаете, он всегда был любителем больших форм. Поэтому у меня никогда не будет большой груди или больших губ. Иду на сопротивление. А про мои пельмени он сказал: «Оу, тебе так классно!».

Костюшкина надеется, что ее губы придут в норму уже на следующий день. Во всяком случае, ей так пообещал врач.