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Защита от штаммов и свобода передвижений: Мясников рассказал, надо ли прививаться переболевшим

Здоровье и дом - Здоровье
23:15, 03 мая 2021

Защита от штаммов и свобода передвижений: Мясников рассказал, надо ли прививаться переболевшим
Александр Мясников // Фото: Instagram
Александр Мясников // Фото: Instagram

Многие страны приветствуют туристов с наличием сертификата о прививке от коронавируса. Однако наши соотечественники особо не спешат воспользоваться вакциной, а те, кто переболел и вовсе задаются вопросом, нужно ли им прививаться? Об этом перед сезоном отпусков мы поговорили с главным врачом больницы им. Жадкевича, ведущим передачи «О самом главном» Александром Мясниковым. 

Последние годы стали не самыми удобными для путешествий, ряд стран сажают на карантин, несмотря на сделанный заранее тест, другие же требуют сертификат о сделанной прививке от коронавируса. Россияне по природе своей не сильно верят в действие вакцины, скорее наоборот, но активные путешественники все же решаются на вакцинацию. Осталась другая часть людей – переболевшие. Многие из тех, кто перенес вирус, боятся делать прививку, да и не знают, нужно ли, стоит ли? На этот вопрос нам ответил доктор Мясников. 

– Хуже не будет точно, сто процентов, – уверяет Александр Леонидович. – Лучше – скорее всего. Если ты переболел одной разновидностью коронавируса, ты можешь заболеть мутированной версией. Вы же понимаете, люди и так часто повторно болеют. Если придет мутация, наши антитела от предыдущего заболевания могут просто не помочь, а прививка точно покрывает все известные сегодня мутации, что уже доказано, – южноафриканскую с меньшей охотой, но все же. Поэтому, привившись, ты приобретаешь защиту от мутировавшего вируса и свободу в передвижениях. Я вот сейчас воспользовался своим сертификатом при поездке в Грузию, с российским сертификатом пропустили на границе спокойно, ничего больше не требуя. 

– Вакцинация в России осуществляется уже несколько месяцев, уже видны какие-то результаты в вопросе количества зараженных? 

– У нас массовая вакцинация идет с большим торможением, даже многие врачи отговаривают втихую от вакцинации своих пациентов, что ужасно и преступно, в первую очередь. Если вы посмотрите на Америку, которая привила 30% населения, или на Израиль, который привил 55%, а у нас с вакцинами всего 5%. Это неправильно, здесь еще рано говорить о каких-то результатах. Будем судить по примеру Израиля, там проводились работы, смертность пожилых уменьшилась в 4 раза, а в последнее время у них в среднем умирает в неделю 1 человек. Они считают, что победили ковид. У нас сегодня положительных тестов – 3%, что очень хорошо, во Франции, к примеру, 10%, а в Индии – 25%. Понятно, что прививка точно поможет избежать тяжелого заболевания среди стариков и больных. 

Теги: #Вакцина от коронавируса #Мясников

Рубрика: Здоровье

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