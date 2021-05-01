Постившиеся дорываются до колбасок, и скорая задыхается: диетолог дал советы по разговению

2 мая у православных заканчивается Великий Пост. Верующие, которые постились, в этот день разговляются – начинают добавлять в свой рацион пищу животного происхождения. Как это делать правильно, без ущерба для здоровья Sobesednik.ru рассказал известный диетолог Алексей Ковальков.

– Еще ученый Ломоносов в беседе с Екатериной II отмечал, что никогда на Руси не дохнет столько народа, как в период после Великого поста, – говорит Алексей Ковальков.

Бабушки, которые держали пост, дорываются до сосисок, сарделек, колбаски и скорая помощь в эти дни задыхается.

Пожилые люди попадают в больницы с холециститом и панкреатитом и выживают не все.

Диетолог советует переходить от постной пищи к скоромной очень постепенно: «начинать надо с кисломолочных продуктов и только через неделю можно перейти на мясную пищу, через полторы недели уже много пробовать жирную мясную пищу».

Традиционные пасхальные угощения – творожную пасху, кулич и вареные яйца, по словам эксперта, как раз можно себе позволить.

– Но этого должно быть совсем немного, чтобы не было удара по поджелудочный железе и печени, – говорит диетолог. – Творожная паста и кулич должны умещаться в одной ладошке и это на один день. Кулич обязательно надо запить чаем.