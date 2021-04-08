Диетолог рассказала, что избыток сахара может вызывать болезнь Альцгеймера

О том, что избыток сахара и трансжиров может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера и вызывать воспалительные процессы, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В интервью врач говорила о значении правильного питания для ментального здоровья человека.

«Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, мнестико-интеллектуального дефицита», — заявила Стародубова.

Диетолог отметила, что оптимальное питание, ограничение сахара и трансжиров снижает риски.

Врач рекомендовала для снижения риска развития болезни Альцгеймера и деменции употреблять сезонные ягоды и фрукты, потому что они являются источниками антиоксидантов и флавоноидов.

Стародубова добавила, что полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита.

Ранее врач-нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала о болезнях, которые может вызывать частое употребление колбасы. Она предупредила, что от ежедневного употребления в пищу колбасы могут появиться проблемы с давлением, сердечно-сосудистой системой, почками и с кожей.

По словам диетолога, сырокопченые колбасы содержат от 30% до 44% жира, а также большое количество соли и специй. Поэтому, если есть колбасу каждый день, могут начаться серьезные проблемы. «Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», – предупредила специалист.