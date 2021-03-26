Кому и почему нельзя есть колбасу, рассказала диетолог

О том, что от ежедневного употребления в пищу колбасы могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и с кожей, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Врач напомнила, что колбаса – это деликатесный продукт для праздника и его нельзя употреблять в пищу каждый день. По словам диетолога, сырокопченые колбасы содержат от 30% до 44% жира, а также большое количество соли и специй. Поэтому, если есть колбасу каждый день, могут начаться проблемы с давлением, с почками и кожей.

«Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», – предупреждает диетолог.

Белоусова также рассказала о разнице между ГОСТом и ТУ (Технические условия). По ее словам, нельзя считать вареную колбасу, сделанную по ГОСТу, адекватной заменой мяса и употреблять постоянно.

Эксперт рассказала, что колбаса по ГОСТу может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, в котором может быть 8% мяса, а то и меньше. А в ТУ можно найти подробности о составе.

– Там обязательно будет жир – от 22%. Обязательно будут вкусовые добавки. В лучшем случае соль, перец, соевый соус или что-то еще.

Когда колбаса с соей – это, скорее, полезнее, чем когда она без сои.

Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал – обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка, – объясняет Анна Белоусова.

Вместо того чтобы покупать промышленную колбасу, лучше приготовить ее самостоятельно из куска любого мяса, заключила диетолог.

Каверин Дмитрий