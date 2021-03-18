Ученые: две банки газировки в день убивают печень

Употребление продуктов питания и напитков с добавленными сахарами увеличивает в два раза производство жира в печени.

Если вы всё ещё ежедневно употребляете недиетическую газировку, то результаты этого исследования могут стать причиной отказа от данного пищевого предпочтения. Швейцарские ученые предупреждают, что поглощение продуктов питания и напитков даже с умеренным количеством добавленных сахаров более чем в два раза увеличивает производство жира в печени. Так, если человек в день получает 80 г этих сахаров, что соответствует всего двум банкам колы, этого уже достаточно для начала патологического процесса в печени.

В газировке содержатся фруктоза и сукралоза, которые усиливают липогенез в печени — синтез жирных кислот вокруг этого органа. Это происходит даже в том случае, если человек употребляет небольшое количество напитков. Что ещё более тревожно, производство жира в печени продолжается, даже если человек приостанавливает употребление сахара. А всё это увеличивает риск развития неалкогольного жирового гепатоза, который может перетечь в цирроз печени, а также диабет второго типа.

Вот почему так важно самым внимательным образом относиться к тому, какое количество продуктов питания с добавленными сахарами входит в ваш суточный рацион. Количество сахаров и их разновидности можно увидеть на пищевых этикетках, которые требуют пристального внимания. Фруктоза или фруктовый сахар, содержащийся во многих сладких напитках, добавляется туда в виде кукурузного сиропа.