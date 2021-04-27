Регулярная физическая активность снижает риски заболеть COVID-19

30 минут физической активности пять дней в неделю на 37% снижает риск заражения и смерти при инфекционных заболеваниях. Об этом пишет портал «MED Новости» со ссылкой на метаанализ шести исследований с участием более полумиллиона пациентов.

Уточняется, что в этот контекст не попали исследования периода пандемии, но данные подтверждает недавнее исследование ученых из США. Обнаружена прямая связь физической активности с вероятностью заражения коронавирусом.

35 независимых рандомизированных исследований показывают, что регулярные физические нагрузки повышают уровень иммуноглобулина А. Эта группа белков влияет на защитную мощь слизистых легких и других органов, уязвимых перед респираторными инфекциями.

Вместе с тем у человека, который регулярно занимается физкультурой или спортом, на 50% выше возможность иметь более высокое количество антител при инъекции вакцины.