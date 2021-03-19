Нарколог раскрыл способы снизить вред от употребления алкоголя

Психиатр-нарколог первой категории Алексей Казанцев рассказал в интервью радио Sputnik, как можно снизить вред от алкоголя.

Специалист заявил, что вред организму от алкоголя нельзя исключить, однако негативные последствия от употребления спиртного можно уменьшить с помощью нескольких способов.

Нарколог советует после каждой кружки, бокала, рюмки спиртного делать глоток какой-либо жидкости. «Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций», — объяснил Алексей Казанцев.

При этом врач предостерег от запивания водки, вина и другого спиртного сладкой газировкой, поскольку она усиливает опьянение и вызывает головную боль.

Лучше запить алкоголь обычной водой. Можно добавлять лед в алкогольный напиток, как делают американцы. Это позволит уменьшить концентрацию крепкого алкоголя и снизить его воздействие.

Казанцев подчеркнул: самый надежный способ уменьшить вред от спиртного – вовсе отказаться от употребления алкоголя.

В 2020 году, по данным Financial Times, в мире значительно увеличился спрос на более крепкий и дорогой алкоголь. Так, из-за закрытия ресторанов и баров люди делали выбор в пользу употребления крепких напитков и коктейлей собственного приготовления. Специалисты объяснили это тем, что многим пришлось отказаться от поездок, и на сэкономленные деньги они могли потратиться на дорогостоящий алкоголь. По статистике, люди, застрявшие дома, предпочитали большую бутылку крепкого алкоголя, чем 24 бутылки пива.

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