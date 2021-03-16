В Россию проник новый штамм коронавируса из ЮАР. Он на 50% заразнее прошлых мутаций

Исследовав более 8 тысяч образцов, специалисты выявили два случая заражения новым штаммом из ЮАР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В рамках молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 в РФ и сбора клинического материала от лиц, в первую очередь прибывших из-за рубежа и контактирующих с ними, было выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 — относящихся к южно-африканскому варианту. Изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации.

Власти ЮАР объявили об обнаружении нового опасного типа коронавируса 18 декабря прошлого года. По словам ученых, новый штамм 501.V2, легче проникает и прочнее держится в клетках человека.

Как говорят специалисты, он оказался заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%.

Роспотребнадзор также приводит данные ВОЗ, по которым британский варианта штамма был зарегистрирован в общей сложности в 111 странах, а южноафриканский – в 58.

Дмитрий Каверин.