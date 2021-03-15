Переболевшие коронавирусом стареют быстрее: Минздрав озвучил мнение врачей

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила: коронавирус, возможно, запускает в организме процесс старения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала специалист на VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт», некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения, и для этого есть два повода.

«Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала специалист.

Ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать различные психические заболевания, выражающиеся в помутнении сознания. Например, делирий, при котором происходит резкое изменение образа мыслей и действий человека.

По мнению Ткачевой, кроме обычных симптомов – лихорадки, кашля и одышки, делирий необходимо включить в список симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре переболевших пациентов.

По словам специалистов, вероятность увеличения уровня заболеваемости коронавирусом в России весной велика, поэтому отказываться от масочного режима пока рано.

Дмитрий Каверин.