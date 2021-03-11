Минздрав: При коронавирусе возникают психические расстройства

Главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе ответил на вопрос, есть ли принципиальные отличия между делирием (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. – Прим. Sobesednik.ru) при коронавирусе и при других критических состояниях.

Специалист заявил, что делирий может присутствовать и там, и там. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это в общем-то связано с интоксикацией, но, разумеется, методы лечения определяются тем, что за личность, связано ли это с употреблением, скажем, алкоголя или с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением», — рассказал Кекелидзе.

Кекелидзе также упомянул случай проявления расстройства психики у пациентки в тяжелом состоянии, который пришлось снимать препаратами.

Дмитрий Каверин.